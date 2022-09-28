أردوغان يبلغ زيلينسكي أن "الاستفتاءات الروسية" تقوض الدبلوماسية

أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، أن الاستفتاءات ”أحادية الجانب“ في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا ستجعل إحياء الجهود الدبلوماسية أكثر صعوبة، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية.

وفي مكالمة هاتفية، كرر أردوغان عرضه للتوسط بين كييف وموسكو لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية.

وكان مسؤولون عينتهم موسكو في المناطق المحتلة بأوكرانيا أعلنوا تأييد أغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا.

يأتي ذلك بينما تخطط الولايات المتحدة لإصدار قرار بالأمم المتحدة يدين الاستفتاءات التي أجريت هناك باعتبارها صورية، فيما قوبلت هذه الخطوة بتنديد غربي واسع.

وأجريت عمليات التصويت، التي تم ترتيبها على عجل، على مدار خمسة أيام في أربع مناطق هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل معا نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.

وتراوحت نتائج التصويت في المناطق الأربع بعد فرز جميع الأصوات يوم الثلاثاء بين 87 بالمئة و99.2 بالمئة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك حسبما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) إن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.