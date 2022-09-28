7 قتلى و28 جريحاً في القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق

قتل 7 أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق الأربعاء، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم في بيان.

وأورد البيان أن ”سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون بجروح“، موضحاً تسجيل ”14 جريحاً و4 شهداء“ في كويسنجق شرق أربيل، و“14 جريحاً و3 شهداء في منطقة“ شيراوا.

وأشار مسؤول رفيع في حكومة الإقليم إلى ”وجود مدنيين من بين الضحايا“، موضحاً أن مدنياً واحداً على الأقلّ من بين القتلى.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، قد أصدر بياناً سابقاً أكد فيه أن ”قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب بالصواريخ والطائرات المسيّرة“ في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الخارجية قوله إنه سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على هجمات بشمال العراق.

وتسبب القصف أيضا بأضرار ودمار مبانٍ في منطقة ”زركويز“ على بعد نحو 15 كلم من مدينة السليمانية حيث توجد مقار عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة يسارية مسلحة، لا سيما حزب كومله – كادحو كردستان.

وأفاد شهود عيان في زركويز بتصاعد دخان أبيض يرتفع من الموقع الذي تعرض للقصف وسيارات إسعاف تتجه إلى المكان، فيما كان سكان يغادرون منازلهم.

وأضاف أن طبيبة من الحزب كانت تقوم بمعالجة جرحى إصاباتهم طفيفة في الموقع.

وقال عطا ناصر سقزي القيادي في كومله- كادحون لوكالة ”فرانس برس“ إن ”أماكن تواجد مقراتنا في زركويز تعرضت لعشر ضربات طائرات مسيرة“.

وتعرضت منطقة شيراوا في محافظة أربيل كذلك للقصف. وقال رئيس حزب الحرية الكردستاني – الإيراني المعارض حسين يزدان، إن ”مقراتنا في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل.. تعرضت لقصف من جانب إيران“.

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن ”القوات البرية للحرس الثوري استهدفت عدة مقرات لإرهابيين انفصاليين في منطقة شمال العراق بصواريخ دقيقة ومسيّرات مدمِّرة“.

في الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية أكثر من مرة مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقرا لها، وهي أحزاب خاضت تاريخيا تمردا مسلحا ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها في السنوات الأخيرة.

لكن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدّة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، فإن حزب كومله الكردي الإيراني، الذي خاض تاريخيا تمردا ضد النظام في إيران، ينشر بشكل يومي مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات بشأن التظاهرات التي تشهدها إيران منذ عشرة أيام، بعد وفاة أميني.