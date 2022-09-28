الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلقت كوريا الشمالية ”صاروخا باليستيا لم تُحدد طبيعته“ على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي بعد أيام فقط على تجربة سابقة وقبيل زيارة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لكوريا الجنوبية.

وأوضحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية في بيان اليوم الأربعاء ”أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا لم تُحدد طبيعته في بحر الشرق“ في إشارة إلى بحر اليابان.

كذلك أكد خفر السواحل الياباني إمكانية إطلاق صاروخ باليستي نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع اليابانية، داعيا السفن إلى التنبّه.

أجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة.

وحذرت وكالة الاستخبارات في سيول من أن بيونغ يانغ تحضر لإجراء تجارب نووية جديدة.

أنهت كوريا الشمالية فتح ”نفق ثالث في موقع بونغي-ري للتجارب النووية“، وفق ما أعلن النائب يو سانغ-بوم للصحفيين بعد اجتماع للاستخبارات في سيول.

ويُنتظر وصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الخميس، إلى سيول في زيارة قصيرة، حيث ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وهذا الأسبوع، أجرت السفينة يو إس إس رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية، تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية في مياه شبه الجزيرة الكورية.

وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيس لسيول وتنشر حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال.

ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة يؤكدان أنها دفاعية بحتة، لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات استعدادا لعملية غزو.