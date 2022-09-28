الناتو: تسريبات غاز "نورد ستريم" عمل تخريبي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن تسريبات خطي أنابيب ”نورد ستريم“ عمل تخريبي، مضيفا أنه ”ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنماركي“.

وكتب ستولتنبرج، عبر ”تويتر“: ”ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم، مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف“.

وأضاف: ”ناقشنا حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان حلف شمال الأطلسي“.

وهرعت أوروبا للتحقيق في تسريبات مفاجئة وغير مبررة للغاز في خطي أنابيب روسيين تحت بحر البلطيق، واللذين يشكلان جزءا من شبكة للبنية التحتية باتت محور تركيز أزمة طاقة إقليمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، الثلاثاء، إن ”التسريبات نجمت عن عمل تخريبي“، بينما قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إنه ”لا يمكن استبعاد ذلك“.

وهذا ما أشارت إليه أيضا روسيا التي قلصت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كرد فعل للعقوبات الغربية على غزوها لأوكرانيا، لكن لا يزال من غير الواضح إلى حد بعيد من قد يكون وراء مثل هذا العمل المتعمد، إذا ثبت حدوث ذلك، وما هي دوافعه.

وأصدرت الإدارة البحرية السويدية تنبيها من تسريبين في خط أنابيب ”نورد ستريم 1″، بعد يوم من اكتشاف تسرب آخر في خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ القريب، ما دفع الدنمارك لتقييد حركة الشحن وفرض حظر ملاحة حول خط الأنابيب.

والخطان حاليا في قلب حرب الطاقة المتصاعدة بين العواصم الأوروبية من جهة وموسكو من جهة أخرى، والتي ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصادات الغربية الكبرى وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز وأطلقت جهودا محمومة للبحث عن إمدادات بديلة للطاقة.