إيران تستهدف مناطق كردية شمال العراق بالمدفعية والطائرات المفخخة

كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، عن شن القوات الإيرانية هجمات على مناطق متفرقة في مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان شمال العراق.

وقالت المصادر، لـ“إرم نيوز“، إن ”المدفعية الإيرانية قصفت بشكل مكثف ناحية سيدكان شمال مدينة أربيل، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية جراء القصف، كما أن المناطق التي تم قصفها لا توجد فيها قوات أمنية“.

وأضافت المصادر: ”تسبب قصف طائرات مسيرة لعدد من مقرات حزب (كوملة) الإيراني المعارض جنوب مدينة السليمانية، بخسائر مادية كبيرة، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود خسائر بشرية“.

وتابعت المصادر الأمنية العراقية أن ”طائرة مسيرة مفخخة إيرانية استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، وأوقعت خسائر بشرية ومادية لم يعرف حجمها، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق المنطقة“.

وتأتي عمليات القصف الإيرانية على شمال العراق بالتزامن مع ما تشهده مدينة أشنوية، من احتجاجات عنيفة، خلفت قتلى وجرحى، وسط اتهامات رسمية للمعارضة الكردية المسلحة بالمشاركة في الاحتجاجات.