كييف: استفتاء موسكو في 4 مناطق أوكرانية "باطل"

قالت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن الاستفتاء الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا، ”باطل ولا قيمة له“.

وأكدت أن ”كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية“.

وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات“.

وكان الكرملين أعلن أن عمليات ”الاستفتاء“ التي انتهت يوم الثلاثاء، في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو حول ضمها إلى روسيا، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا، ستكون لها ”انعكاسات“ كبرى على هذه المناطق ولا سيما على الصعيد الأمني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، ”ستكون هناك تغييرات جذرية في هذه المناطق من وجهة النظر القانونية، ومن وجهة نظر القانون الدولي وبفعل كل انعكاسات (التدابير المتخذة) لضمان الأمن“ فيها.