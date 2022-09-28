الاتحاد الأوروبي: استفتاءات الضم في أوكرانيا "غير قانونية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بـ ”الاستفتاءات“ التي نظمتها موسكو لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها ”غير قانونية“ و“تم التلاعب بنتائجها“.

وكتب بوريل في تغريدة ”هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان“.

وأضاف ”نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي وبمقاومته“.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome. This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights. We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022

واعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيدي ضم هذه المناطق إلى روسيا خلال هذه ”الاستفتاءات“.

ولوحت موسكو مجددا باستخدام السلاح النووي للدفاع عن أراضيها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: ”استفتاءات وهمية. نتائج وهمية“.

وكان ناطق باسم بوريل حذر الثلاثاء من أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أي شخص شارك في تنظيم هذه الاستفتاءات.

وأوضح بيتر ستانو ”ستكون هناك تداعيات على الأشخاص الذين شاركوا في تنظيم الاستفتاءات غير القانونية والذين دعموها“.

وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من جهته بـ“استفتاءات زائفة“ تشكل ”انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي“.