الاتحاد الأوروبي: استفتاءات الضم في أوكرانيا "غير قانونية"

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بـ ”الاستفتاءات“ التي نظمتها موسكو لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفا إياها بأنها ”غير قانونية“ و“تم التلاعب بنتائجها“.

وكتب بوريل في تغريدة ”هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان“.

وأضاف ”نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي وبمقاومته“.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.

This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022