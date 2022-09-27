سلطات زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك الموالية لروسيا تعلن التصويت لصالح الضم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا مساء الثلاثاء، فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا في استفتاءات نددت بها كييف ودول غربية ووصفتها بأنها غير شرعية.

وذكرت مفوضية الانتخابات في منطقة لوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وفق ما نقلت عنها وكالتا ”ريا نوفوستي“ و“انترفاكس“ الروسيتان أن ”98,42% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات“.

وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا أن ”93,11% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات“، مع التنويه بأن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.

وقالت إدارة احتلال منطقة خيرسون (جنوب) إن ”87,05% من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا بعد فرز 100% كذلك من الأصوات“.

من جهتها، جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن تأكيد الأمم المتحدة تمسكها ”بوحدة أراضي أوكرانيا“ ضمن ”حدودها المعترف بها“

وقالت روزماري ديكارلو في بداية الاجتماع، قبل أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو ”دعوني أكرر أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة تمامًا بسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دوليًا“.