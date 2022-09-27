بلينكن: الغرب لن يعترف "مطلقا" باستفتاءات روسيا في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب لن يعترف مطلقًا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية بعد أن بدأت السلطات التي نصبها الكرملين تعلن نجاح استفتاءات نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن للصحفيين ”نحن والعديد من الدول الأخرى كنا واضحين تماما. لن نعترف – في الواقع لن نعترف مطلقًا – بضم روسيا لأراض أوكرانية“.

وكرر بلينكن تهديد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ”ستفرض على روسيا تكاليف سريعة وإضافية“ لأنها مضت في إجراء الاستفتاءات.

وقال ”من المهم أن نتذكر ما يجري هنا. روسيا غزت أوكرانيا واستولت على أراض وتشارك في مخطط شيطاني على بعض الأراضي التي استولت عليها وأخرجت منها سكانها“.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن بعض الأشخاص يتم ترحيلهم والبعض الآخر ”يختفي ببساطة“.

وأضاف أنه ”بعد ذلك ينقلون مواطنين روس إليها وينصبون حكومات تابعة لهم وينظمون الاستفتاء ويتلاعبون، بأي حال من الأحوال، بالنتيجة ليدّعوا بعد ذلك أن الأراضي هي جزء من روسيا“.

في سياق متصل، قالت إسرائيل الثلاثاء إنها لن تعترف بنتائج استفتاءات الضم التي نظمت في أربع مناطق في أوكرانيا تخضع لسيطرة روسية كاملة أو جزئية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن ”إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية من أوكرانيا“.

بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير، اتخذت إسرائيل موقفًا حذرًا، مؤكدة على العلاقات المتميزة مع كلا البلدين وامتنعت عن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

ولكنها أرسلت لها معدات دفاعية بما في ذلك خوذات وسترات واقية من الرصاص.

وأعلن السفير الإسرائيلي في كييف الأحد أن إسرائيل ستستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال النزاع المستمر منذ سبعة أشهر لعلاجهم.