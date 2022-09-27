"رسالة غير عادية".. إسرائيل تعلن عدم الاعتراف بضم روسيا أراضي شرق أوكرانيا

أكدت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء الذي أُجري في 4 مناطق شرق أوكرانيا، مشددة على رفضها الاعتراف بضم روسيا تلك الأراضي، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ”تل أبيب تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية من أوكرانيا“.

ووصفت الصحيفة العبرية البيان بـ“الرسالة غير العادية ضد روسيا“، وأنه إشارة مهمة من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى كييف فيما يتعلق بدعم أوكرانيا؛ وذلك على الرغم من العلاقات الحساسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تتعلق بشكل أساسي بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الموقف الإسرائيلي يأتي بعد أيام من الهجوم غير المسبوق من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على إسرائيل لعدم تزويدها بلاده بأنظمة الدفاع الجوي“.

وقال زيلينسكي، وقتها إنه ”على الرغم من إدراكه العلاقات الحساسة مع روسيا والنشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا؛ إلا أنه صدم لأن تل أبيب ترفض مساعدة بلاده بالسلاح“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية يهدف إلى طمأنة الأوكرانيين.

بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير، اتخذت إسرائيل موقفًا حذرًا، مؤكدة على العلاقات المتميزة مع كلا البلدين وامتنعت عن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

ولكنها أرسلت لها معدات دفاعية بما في ذلك خوذات وسترات واقية من الرصاص.

وأعلن السفير الإسرائيلي في كييف الأحد أن إسرائيل ستستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال النزاع المستمر منذ سبعة أشهر لعلاجهم.

والجمعة الماضية، انطلق استفتاء حول انضمام 4 مناطق أوكرانية لروسيا، وهي: ”دونيتسك، لوغانسك، خيرسون، زبوروجيا“، وجميعها تقع في شرق أوكرانيا.