روسيا: نتائج أولية لاستفتاءات 4 مناطق أوكرانية تظهر تأييدا كبيرا للضم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية، أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كليًا أو جزئيًا تظهر تأييدًا واسعًا للضم، بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، وفق ما أفادت وكالات روسية الثلاثاء.

وأفادت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس للأنباء، أن اللجنة الانتخابية الروسية أكّدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

وفرّ مئات آلاف الأوكرانيين من القتال في أوكرانيا إلى روسيا، لذلك فتحت اللجنة الانتخابية مكاتب اقتراع لهم.

وتحدّث رئيس إدارة الاحتلال الروسية في خيرسون فلاديمير سالدو، مع وسائل إعلام روسية، عن نجاح الاستفتاء الذي نُظم في حالة طوارئ استمرت خمسة أيام، رغم القصف، وبحضور القوات المسلحة الروسية.

وقال، بالحديث عن المناطق الواقعة تحت سيطرة روسية، ”من الواضح بالفعل أن الغالبية الساحقة من الناس أيدت الخروج من أوكرانيا والاتحاد مع روسيا“.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات ”لن تؤثّر“ على تحركات الأوكرانيين على الجبهة في مواجهة الجيش الروسي.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا: ”لن يؤثّر ذلك على سياستنا وعلى دبلوماسيتنا وعلى تحركاتنا في المجال العسكري“.

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، فُتحت مراكز اقتراع للاجئي الحرب من منطقة دونيتسك (شرق) التي تسيطر عليها بشكل جزئي موسكو مع حلفائها الانفصاليين.