موسكو: لن نطلب تسليم رعايا روس فروا للخارج بسبب التعبئة

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أنها لن تطلب من حكومات أجنبية تسليم آلاف الروس الذين فروا من البلاد بهدف تجنب التعبئة الجزئية للقتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”وزارة الدفاع الروسية وفي إطار التعبئة الجزئية، لم ترسل ولم تحضر ولن ترسل طلبات إلى سلطات كازاخستان وجورجيا ودول أخرى بشأن مسألة عودة يقال إنها قسرية إلى روسيا لرعايا روس موجودين هناك“.

وكانت جورجيا وكازاخستان، الدولتان المجاورتان لروسيا، تحدثتا الثلاثاء عن زيادة كبيرة في عدد الروس الوافدين إليهما منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخرا، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة“.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا، الأسبوع الماضي، تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، إذ تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.

وأثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.