جورجيا: عدد الوافدين الروس تضاعف لـيصل إلى 10 آلاف يوميا بعد قرار التعبئة

كشفت وزارة الداخلية في جورجيا، أن عدد الروس الوافدين إلى البلاد، وصل إلى نحو 10 آلاف يوميًّا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة الجورجية ”ارتفع العدد إلى نحو عشرة آلاف يوميًّا. فعلى سبيل المثال كان العدد 11200 الأحد وأقل من 10 آلاف الاثنين في مقابل 5 إلى 6 آلاف“ قبيل الإعلان عن استدعاء الاحتياط في روسيا في الـ21 من أيلول/ سبتمبر.

والسبت الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة“.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا، الأسبوع الماضي، تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، إذ تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.

وأثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.