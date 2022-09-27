كامالا هاريس تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين يوم الخميس في مسعى لإظهار التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية.

وتأتي الزيارة، التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيّا باتجاه البحر، ووسط مخاوف من تجربة نووية محتملة، حيث فشلت محاولات إدارة الرئيس جو بايدن للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو زيارة هاريس علنًا خلال اجتماع مع نائبة الرئيس الأمريكي في طوكيو، كما أكدها مسؤول أمريكي لاحقًا.

وتتواجد نائبة الرئيس الأمريكي في طوكيو على رأس وفد رئاسي أمريكي لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الأمريكي ”بعد قرابة 70 عامًا من الهدنة الكورية، ستؤكد الزيارة قوة ‘التحالف‘ بين سول وواشنطن في مواجهة أي تهديدات“ من جانب كوريا الشمالية.

وطلب المسؤول عدم نشر اسمه؛ لأن هاريس لم تعلن عن الزيارة رسميا.

وأضاف المسؤول أن هاريس ستقوم بجولة في المنطقة منزوعة السلاح، وتلتقي بالجنود، وتتلقى إحاطة عملياتية من القادة الأمريكيين بما يعكس التضحية المشتركة للجنود الأمريكيين والكوريين الجنوبيين، وتعيد تأكيد الالتزام ”الصارم“ بأمن كوريا الجنوبية.

وقال هان ”زيارتك للمنطقة منزوعة السلاح وسول ستكون دلالة رمزية للغاية على التزاماتك القوية بالأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية“.

وعادة ما توصف المنطقة منزوعة السلاح بأنها آخر حدود الحرب الباردة في العالم وهي قائمة منذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

وتقول كوريا الشمالية إنها تحتفظ بحقها السيادي في الدفاع عن النفس وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باتخاذ موقف معاد لها.