ميدفيديف: أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير بالنسبة للناتو من أوكرانيا الزائلة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، في منشور على تليغرام تحت عنوان ”حول استخدام الأسلحة النووية“، إن ”موضوع الأيام الأخيرة هو التهديد النووي الروسي، بايدن وتراس، يطالبان روسيا بإزالة يدها عن الزر النووي، وهما يهدداننا باستمرار بعواقب مروعة إذا استخدمت الأسلحة النووية“.

وأضاف ميدفيديف ”عليّ أن أذكر مرة أخرى لأولئك الصم الذين يسمعون أنفسهم فقط، لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، وفي حالات محددة.. إذا هوجمنا نحن أو حلفاؤنا باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا كان العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية يهدد وجود دولتنا“.

وتابع ”سنبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور أسلحة نووية عند جيراننا المعادين، على سبيل المثال، في أوكرانيا النازية، التي تسيطر عليها دول الناتو بشكل مباشر اليوم، الدول المعادية يدركون أنه إذا تجاوز التهديد لروسيا حد الخطر المحدد، فسيتعين علينا الرد، دون طلب إذن أي شخص، ودون مشاورات طويلة“.

وقال ”السؤال الآن، إذا كانت روسيا مجبرة على استخدام أقوى سلاح ضد النظام الأوكراني، الذي ارتكب عملا عدوانيا واسع النطاق وشكل خطورة على وجود دولتنا، أعتقد أن الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في النزاع حتى في هذه الحالة، بعد كل شيء، إن أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير بالنسبة لحلف شمال الأطلسي من مصير أوكرانيا الزائلة، التي لا يحتاجها أحد“.

وأتم الرئيس الروسي السابق ”سيكون من الرائع لو أن السلطات في كييف أدركت هذا الاستنتاج المحزن جزئيا على الأقل، للأسف، هذا شبه مستحيل، إنهم في حالة جنون“.