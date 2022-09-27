بريطانيا ترجح إعلان بوتين ضم مناطق أوكرانية محتلة في الـ30 من سبتمبر

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا الاتحادية خلال خطابه أمام البرلمان في الـ30 من أيلول/سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في نشرتها اليومية على ”تويتر“، أنه من المقرر أن تنتهي الاستفتاءات الجارية حاليا داخل هذه المناطق اليوم الثلاثاء.

وجاء في الإفادة أن ”قادة روسيا يأملون بشكل شبه مؤكد في أن يُنظر إلى أي إعلان ضم على أنه إثبات لضرورة العملية العسكرية الخاصة، وأن يعزز الدعم الوطني (داخل روسيا) للصراع“.

يذكر أن مناطق أوكرانية تحتلها قوات روسية تشهد عمليات ”استفتاء“ بشأن الانضمام إلى روسيا. ويجري التصويت في أربع مناطق من أوكرانيا حققت فيها روسيا مكاسب ميدانية بعد غزو جارتها.

وتؤكد عمليات ”الاستفتاء“ رغبة روسيا في المضي قدما وضم مناطق من أوكرانيا إليها، إذ تستخدم روسيا هذه الخطوة للدفع بأن أراضيها تتعرض لهجمات باستخدام أسلحة غربية حصلت عليها كييف، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الدائرة منذ شباط/ فبراير الماضي.