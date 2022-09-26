عبدالرزاق حمدالله

حفلة الإسكندرية

طلاق نسرين؟

وفاة القرضاوي

حكم تولتيك

وجهات مميزة

اختلاس ملايين

فاغنر
أظهر المزيد

أخبار

كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد للملك تشارلز
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 21:52 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 22:25 GMT

كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد للملك تشارلز

كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز، والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد. يتكون الرمز، الذي اختاره الملك

+A -A
المصدر: رويترز

كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز، والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.

يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي ”سي“ و ”آر“ اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.

2022-09-12-22

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، ”إي2آر“، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنجهام في بيان: ”على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية“.

وسيُصدر مكتب البريد بالقصر غدا الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play