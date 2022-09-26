إصابة رجلي أمن في انفجار قرب مركز للشرطة جنوب تركيا

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين جنوب تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الهجوم وقع حوالي الساعة 2000 بتوقيت غرينتش وأصيب اثنان من أفراد الشرطة. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية. وذكرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين.