عبدالرزاق حمدالله

حفلة الإسكندرية

طلاق نسرين؟

وفاة القرضاوي

حكم تولتيك

وجهات مميزة

اختلاس ملايين

فاغنر
أظهر المزيد

أخبار

إصابة رجلي أمن في انفجار قرب مركز للشرطة جنوب تركيا
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 21:48 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 22:45 GMT

إصابة رجلي أمن في انفجار قرب مركز للشرطة جنوب تركيا

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين جنوب تركيا. وقالت وزارة الداخلية

+A -A
المصدر: رويترز

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين جنوب تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الهجوم وقع حوالي الساعة 2000 بتوقيت غرينتش وأصيب اثنان من أفراد الشرطة. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية. وذكرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play