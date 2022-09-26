كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر في "شرطة الأخلاق"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت كندا الإثنين، عن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي: ”سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية“.

وأضاف ترودو: ”نضم أصوات جميع الكنديين، إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها الحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين ليعيشوا حياتهم ويعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي“.

واتسع نطاق الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، إلى ما لا يقل عن 46 مدينة وبلدة وقرية في إيران، وقالت الأخيرة إنها تعتبر تقارير وكالات الأنباء تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاكا لسيادتها.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) في وقت سابق هذا الشهر بعد احتجازها في طهران لدى شرطة الأخلاق التي تطبق القيود الصارمة للجمهورية الإسلامية على ملابس النساء.

وتسببت وفاتها بأكبر اضطرابات في إيران منذ عام 2019.