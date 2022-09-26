روسيا تعتقل قنصلا يابانيا في مدينة فلاديفوستوك بتهمة التجسس

نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) قوله، اليوم الإثنين، إنه ألقى القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك، الميناء الروسي المطل على المحيط الهادئ، بزعم التجسس وأعلنه شخصا غير مرغوب فيه.

وقال بيان إن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط في إقليم بريموري ”عملا تجسسيا“، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري.

وأضاف: ”أسفرت العمليات البحثية والميدانية عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود أثناء تلقيه معلومات لا يجب تداولها، مقابل مكافأة مالية، عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري“.

وقال (إف.إس.بي) إنه ألقى القبض على القنصل الياباني متلبسا بالحصول على معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.