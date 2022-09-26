أمريكا تدعم الأمن الأوكراني بـ457 مليون دولار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مساعدة إضافية لقوات الأمن الأوكرانية بقيمة 457.5 مليون دولار، في أحدث تمويل لكييف التي تقاوم روسيا.

وستدعم المساعدة الشرطة الوطنية وحرس الحدود، فضلًا عن الجهود المبذولة للتحقيق في الفظائع المفترضة التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن ”توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة، قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم“.

وأضاف: ”تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة“.

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة خصصت في المجمل دعما بأكثر من 645 مليون دولار لسلطات إنفاذ القانون الأوكرانية، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي تمويل التحقيق في الفظائع بعد أن اكتشفت أوكرانيا مقبرة جماعية في بلدة إيزيوم (شرق) بعد دحر القوات الروسية. حيث عثر في البلدة على جثث 447 شخصا، معظمهم من المدنيين، ظهرت على بعضها آثار تعذيب.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مقبرتين جماعيتين أخريين، وطالب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ”بمعاقبة“ روسيا.