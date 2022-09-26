بعد فوز ميلوني.. واشنطن: حريصون على العمل مع إيطاليا لدعم أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع الحكومة الايطالية الجديدة، بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات، لكنه شدّد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وكتب بلينكن على تويتر: ”نحن حريصون على العمل مع حكومة إيطاليا على أهدافنا المشتركة، مثل دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام“.

بدوره، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يحترم ”الخيار الديموقراطي“ للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى مواصلة التعاون مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: ”اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا، نحن نحترمه“، مضيفًا: ”بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا“.