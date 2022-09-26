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الكرملين: اتصالات "متقطعة" بين روسيا وأمريكا بشأن الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 13:16 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 15:16 GMT

الكرملين: اتصالات "متقطعة" بين روسيا وأمريكا بشأن الأسلحة النووية

أعلن الكرملين، يوم الإثنين، أن اتصالات "متقطعة" جرت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بالأسلحة النووية. يأتي ذلك، بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير

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المصدر: رويترز

أعلن الكرملين، يوم الإثنين، أن اتصالات ”متقطعة“ جرت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بالأسلحة النووية.

يأتي ذلك، بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام بأنه ”لم يكن يُخادع“ حين تحدث عن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها معرضة للتهديد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الجانبين ”حافظا على قناة مفتوحة للحوار لكن محدودة بما يسمح بتبادل الرسائل الطارئة“ بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين: ”هناك قنوات للحوار على المستوى المناسب لكنها ذات طبيعة متقطعة جدا، فهي تسمح على الأقل بتبادل بعض الرسائل الطارئة عن موقف كل جانب“.

وذكر بوتين الأسبوع الماضي، أن موسكو على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية ”لحماية أرضها وشعبها“ في الوقت الذي أعلن فيه عن حملة تعبئة هددت بشكل واضح بتصعيد الصراع المستمر منذ 7 أشهر في أوكرانيا.

وحذرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، روسيا من ”عواقب كارثية“ إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا.

وتوعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن بلاده ”سترد بحسم“ إذا استخدمت روسيا هذه الأسلحة ضد جارتها.

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