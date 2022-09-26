ألمانيا تستدعي سفير إيران على خلفية "قمع الاحتجاجات"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين، يوم الإثنين، لإجراء ”مباحثات“ بشأن ”قمع الاحتجاجات“ على مقتل شابة أثناء توقيفها لدى الشرطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحفي: ”استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم“ الإثنين.

وأضاف فاغنر: ”ندرس بشكل رسمي كل الخيارات“ ردا على القمع.

وبدأت الاحتجاجات في 16 أيلول/ سبتمبر، يوم وفاة مهسا أميني التي أوقفت قبل ذلك بثلاثة أيام في طهران بتهمة ”ارتداء ملابس غير لائقة“ في انتهاك لقوانين لباس المرأة الصارمة والتي تشمل خصوصا وضع الحجاب.

وامتدت حركة الاحتجاج إلى عدة مدن في أنحاء البلاد حيث ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتصدت السلطات للاحتجاجات التي قتل فيها 41 شخصًا خلال عشرة أيام، وفق حصيلة رسمية تشمل متظاهرين وعناصر شرطة.

لكن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ أكدت منظمة ”هيومن رايتس إيران“ غير الحكومية ومقرها في أوسلو مقتل 57 شخصا على الأقل.

وخرجت نهاية الأسبوع تظاهرات دعم للمحتجين الإيرانيين في عدة مدن أوروبية من بينها باريس ولندن.