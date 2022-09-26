الكرملين يقر بحصول "أخطاء" في جهود استدعاء الاحتياط‎‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أقر الكرملين، الإثنين، بحصول ”أخطاء“ في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال بأوكرانيا، في وقت يفر فيه الكثير من الروس من البلاد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء“، معربًا عن الأمل في ”أن تصحح هذه الأخطاء“.

وشدد على أن السلطات لم تتخذ ”قرارًا“ بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنّ القتال.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا، ووجه تهديدًا ضمنيًا باستخدام الأسلحة النووية، فيما وصفه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ”عمل يائس ومتهور في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا“.

وأشار أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة 300 ألف جندي روسي آخر للقتال إلى تصعيد كبير للحرب التي أودت بالفعل بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وألحقت أضرارا بالاقتصاد العالمي، وأحيت مواجهة الحرب الباردة.