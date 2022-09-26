زيلينسكي: تهديدات بوتين النووية قد تكون حقيقية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يخادع عندما يقول إن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وأعلن بوتين في خطاب نقله التلفزيون الأسبوع الماضي، أن موسكو ستستخدم ”كل الوسائل المتاحة“ لحماية روسيا وشعبها إذا تعرضت وحدة أراضيها للتهديد.

وقال زيلينسكي، الذي قلل في السابق من أهمية مثل هذه التحذيرات باعتبارها ابتزازا نوويا، لشبكة ”سي.بي.إس نيوز“ أمس الأحد: ”انظروا، ربما كان الأمر بالأمس خدعة. الآن، يمكن أن يكون حقيقة“.

وأضاف ”لا أعتقد أنه يخادع“.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه يمكن اعتبار الضربات الروسية لمحطتين نوويتين أوكرانيتين أو بالقرب منهما ”استخداما عصريا للأسلحة النووية أو ابتزازا نوويا“.

وتتهم كييف موسكو بقصف متكرر لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا التي احتلتها روسيا خلال الحرب قبل أن تشن أيضا هجوما صاروخيا بالقرب من محطة بيفدينوكراينسكا النووية.

وتنفي موسكو قصف محطة زابوريجيا، وتحمل كييف المسؤولية عن ذلك. ولم تعلق على هجوم بيفدينوكراينسكا.