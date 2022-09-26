إيران: دعم أمريكا لـ"مثيري الشغب" لن يمر دون رد

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بما وصفته ”محاولة انتهاك سيادة إيران“، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شابة في حجز الشرطة، متوعدة بأن ذلك ”لن يمر دون رد“.

وتشهد مختلف أنحاء إيران تظاهرات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها ”ملابس غير لائقة“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الولايات المتحدة ”تدعم مثيري الشغب وتسعى إلى زعزعة استقرارها“.

وأضاف: ”تحاول واشنطن دائما زعزعة استقرار إيران وأمنها على الرغم من أنها لم تنجح في ذلك“.

وتوعد بأن ”المحاولات الأمريكية لانتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد“.

وأثارت وفاة مهسا أميني، انتقادات دولية واسعة.

واستدعت إيران سفيري بريطانيا والنرويج، يوم الأحد، بسبب ما قالت إنه ”تدخل وتغطية إعلامية معادية“ بشأن الاحتجاجات.

وامتدت التظاهرات التي انطلقت شرارتها قبل أكثر من أسبوع خلال جنازة مهسا أميني، على نطاق واسع، وتحولت لأكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.