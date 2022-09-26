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إصابة عسكري إثر إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 7:47 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 10:30 GMT

إصابة عسكري إثر إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي

أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي، بجروح خطرة، عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا، فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا. اعتقال

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المصدر: أ ف ب

أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي، بجروح خطرة، عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا، فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة ”إيركوتسك إيغور كوبزيف“ إن ”المفوض العسكري ألكسندر إيليسييف موجود في قسم الإنعاش في وضع خطر للغاية“.

وأكد أنه تم توقيف مطلق النار فورا، وأنه ”سيعاقب“.

وأوضح أن إطلاق النار حصل في مركز التجنيد العسكري في مدينة ”أوست-إيليمسك“.

من جانبها، أوضحت لجنة تحقيق روسية، في بيان لها، أن المشتبه فيه من سكان هذه المدينة ويبلغ 25 عاما.

وقال الحاكم: ”أخجل لوقوع حادث كهذا في وقت يجب أن نكون فيه متحدين ونتجنب القتال فيما بيننا لمواجهة التهديدات الفعلية“.

جاء ذلك فيما تشهد روسيا احتجاجات على التعبئة الجزئية التي آعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

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