جورجيا ميلوني للأوروبيين: انتهى العيد سأقود الحكومة الإيطالية المقبلة

أعلنت جورجيا ميلوني التي حل حزبها ”فراتيلي ديتاليا“ أولا في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، أنها ستقود الحكومة المقبلة، يأتي ذلك بعد تغريدة بدأت بها يومها الانتخابي قالت فيها، ”إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية“.

وفي خطاب مقتضب في روما قالت ميلوني التي تعود جذور حزبها الى الفاشية الجديدة، إن ”الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا“، واعدة ”بأننا سنحكم لجميع“ الإيطاليين.

وبعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز ميلوني في الانتخابات، حيث ستُتاح لحزبها الفاشي فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3% قبل أربع سنوات إلى حوالي ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات لدى إغلاق مكاتب الاقتراع 64,07% مقارنة بـ73,86% في 2018.

والتحالف الذي يُشكّله حزب فراتيلا ديتاليا مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوّقع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على ”أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم“، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة إلى أنصارها ”اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ“. وأضافت ”في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية“.