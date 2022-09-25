"رويترز": اشتباكات في داغستان الروسية بين الشرطة ومعارضي التعبئة العسكرية

اشتبكت الشرطة في جمهورية داغستان جنوب روسيا اليوم الأحد، مع معارضين للتعبئة، ما يبرز شدة الاستياء من قرار الرئيس فلاديمير بوتين إرسال مئات الآلاف من الشبان الآخرين للقتال في أوكرانيا.

وأشعلت أول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أعلن عنها بوتين يوم الأربعاء الماضي، احتجاجات في عشرات المدن في أنحاء البلاد.

وظهرت في العشرات من المقاطع المصورة التي نُشرت اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات مع الشرطة في محج قلعة عاصمة داغستان وهتف المحتجون ”لا للحرب“.

وظهرت في مقطع مصور مجموعة من النساء تطارد رجل شرطة، في حين ظهرت في مقاطع أخرى اشتباكات عنيفة جلس خلالها رجال شرطة على محتجين خلال محاولات لإلقاء القبض عليهم.

وقال مرصد (أو.في.دي) لحقوق الإنسان إنه قلق إزاء لقطات ”الاعتقالات شديدة القسوة“ المنشورة من محج قلعة.

وكانت الشرطة قد أطلقت في وقت سابق اليوم الأحد أعيرة نارية في الهواء، بعد أن أغلق عشرات المحتجين في قرية بداغستان طريقًا رئيسا احتجاجًا على إجراءات اتخذها مسؤولون، أفادت تقارير بأنهم استدعوا أكثر من مئة شاب من القرية التي يسكنها 8000 نسمة لأداء الخدمة العسكرية.

والتجمعات غير المُصرح بها تخالف قانون منع الاحتجاجات في روسيا، كما يندر حدوثها خارج المدن الكبيرة.