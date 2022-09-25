الاتحاد الأوروبي: استخدام القوة ضد المتظاهرين في إيران مرفوض وغير مبرر

رأى الاتحاد الأوروبي الأحد أن الاستخدام ”غير المتكافئ والمعمم“ للقوة في حق المتظاهرين في إيران ”مرفوض وغير مبرر“ على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق، سقط فيها 41 قتيلا.

وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي ندد مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل كذلك ”بقرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة“ ما يشكل ”انتهاكا فاضحا لحرية التعبير“، حسب ”فرانس برس“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا)، أن إيران استدعت سفيري بريطانيا والنرويج؛ بسبب ما قالت إنه ”تدخل وتغطية إعلامية معادية“ وسط الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء البلاد على خلفية وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وامتدت المظاهرات التي انطلقت شرارتها قبل أكثر من أسبوع خلال جنازة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) على نطاق واسع، وتحولت لأكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وذكرت ”إسنا“ أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني، أمس السبت؛ بسبب ”الطبيعة العدوانية“ لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقرا لها.