صحف عالمية: روسيا تواجه "غضب الأصدقاء".. وإيطاليا تتأهب لفوز اليمين

سلطت أبرز الصحف العالمية في تغطيتها للأحداث صباح يوم الأحد، على أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية، إذ جاء في مقدمتها الانتخابات الإيطالية والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز اليمين المتطرف.

وتناولت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن معاناة روسيا تجاه غضب حلفائها، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

روسيا في مواجهة ”غضب الأصدقاء“

وذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ أن روسيا لم تَسلم حتى من ”غضب الأصدقاء“ بسبب حربها على أوكرانيا، مشيرة إلى أن ”الاستنكار“ كان واضحا في خطابات زعماء العالم والجدول الهزيل لموسكو في اجتماعات الأمم المتحدة التي بدأت أعمالها، الأربعاء.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه ”بحلول الوقت الذي اعتلى فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، السبت، كان هو وبلاده فقدوا بالفعل الكثير من (الجمهور المؤيد) لروسيا“.

وأضافت الصحيفة ”خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية، أعرب زعماء عالميون واحدا تلو الآخر عن انزعاج عميق إن لم يكن إداة الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا. حتى أن بعض الدول التي ظلت صديقة للكرملين دعت إلى وقف إطلاق النار أو طرق أخرى لإنهاء الأزمة.“

وتابعت ”دول قليلة فقط هم التي قدمت كلمات تعزية لروسيا. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يحضر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يفعل لنفسه أي مصلحة عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه يصعّد المعركة وربما يستخدم الأسلحة النووية.“

وأشارت الصحيفة إلى أن الحدث العالمي كان من الصعب أن يفوت الاستياء المتزايد من روسيا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير قوله إن بعض المسؤولين الأجانب رفضوا الدعوات الروسية للاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بسبب ”المشاهد الصادمة“ في أوكرانيا.

وأردفت الصحيفة ”تعد هذه المواقف تحولًا كبيرًا في اللهجة أكثر من أي شيء ملموس يمكن أن يضيف ضغطًا على الكرملين اقتصاديًّا أو عسكريًّا. وبدا أن لافروف، على سبيل المثال، يدرك ذلك، ولذا لم يتراجع الدبلوماسي المخضرم عن خطابه أمس.“

وكان لافروف أصر على أن حرب بلاده في أوكرانيا كانت عادلة، وأن موسكو كانت تدافع عن نفسها وعن المتحدثين الروس المقيمين في أوكرانيا ضد ”نظام النازيين الجدد“ في كييف.

تحد لا يغير الواقع

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه رغم هذه التصريحات، فإن تحدي لافروف لا يغير الواقع المزعج لروسيا الذي يتزايد وضوحًا، والمتمثل في أن بعض حلفائها ”المخلصين“ يشككون في الحكمة من حربها في أوكرانيا، والتي تسببت في سلسلة من الخسائر الإقليمية الكبيرة لروسيا في الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحول في اللهجة هذا كان واضحًا حتى في الأيام التي سبقت اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة.

وقالت إن بوتين كان التقى خلال قمة ”منظمة شنغهاي للتعاون“ في أوزبكستان في وقت سابق من الشهر الجاري، بالزعيم الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقالت الصحيفة ”اعترف الزعيم الروسي بأن نظيره الصيني – الذي يمكن القول إن أمته أهم صديق لروسيا – أثار أسئلة ومخاوف بشأن حرب أوكرانيا.

في غضون ذلك، ورد أن الزعيم الهندي أبلغ بوتين أن (عصر اليوم ليس عصر حرب)، وهو ما اعتبره البعض توبيخًا دقيقًا.“

وأضافت الصحيفة أنه من قبيل الصدفة البحتة، جاءت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في التوقيت ذاته، والتي وفرت أيضًا لمزيد من البلاد ”الغاضبة“ منبرًا للتعبير عن إحباطها.

وتابعت ”لم ترغب بعض البلدان في تجنب موضوع أوكرانيا، لا سيما تلك التي تعاني نقص الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب، فضلًا عن تغير المناخ ووباء كورونا.“

وأردفت الصحيفة ”لم يكن غياب بوتين المادي عن الجمعية العامة مفاجأة، لكنه أثار قلق المجتمعين بإعلانه، الأربعاء، أنه يحشد مئات الآلاف من القوات الإضافية، ويدعم الاستفتاءات لضم بعض الأراضي الأوكرانية، وربما يستخدم الأسلحة النووية في جهوده لهزيمة كييف.“

إيطاليا تتأهب لفوز ”اليمين“

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن إيطاليا تستعد اليوم، الأحد، لـ“تغيير حاد“ في مستقبلها، وذلك في خضم انتخابات قد تمنح البلاد أكثر حكومة يمينية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تصبح جورجيا ميلوني، رئيسة حزب ”إخوة إيطاليا“ اليميني المحافظ، أول امرأة تترأس حكومة إيطالية، إذ قال محللون إن ”البلاد ترغب في تجربة وجه جديد.“

يأتي ذلك في نهاية لحملة سياسية اندلعت بعد سقوط ماريو دراغي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته والذي استقال في يوليو الماضي بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ عقود.

وأضافت الصحيفة أن إيطاليا تعاني سلسلة أزمات مؤرقة، بما في ذلك التضخم المتفشي والظواهر الجوية الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، فضلًا عن أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعن ردود الأفعال حول فوز اليمين، نقلت الصحيفة البريطانية عن ناخبة إيطالية قولها ”أشعر بالقلق من حقيقة أن الاستطلاعات تظهر فوز اليمين، وخاصة جورجيا ميلوني“.

وأضافت ”من خلال ما قالته عن حقوق المرأة، وحقوق الشباب، والحقوق بشكل عام، أرى الأمور أن تتراجع بمقدار 50 عامًا على الأقل.“

في المقابل، نقلت الصحيفة عن ناخب آخر تفاؤله بشأن فوز اليمين قائلًا ”المشاكل متواجدة في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد حل سحري لها. لكن في بعض الأحيان يتعين عليك التغيير ورؤية وجه جديد.“

وأوضحت ”الغارديان“ أن ميلوني (45 عامًا) قد عملت بجد خلال الأسابيع القليلة الماضية لطمأنة المستثمرين المتقلبين، وأعضاء الاتحاد الأوروبي القلقين بأن العلاقات التاريخية لحزبها مع أنصار الدكتاتور الإيطالي السابق، بينيتو موسوليني، ”أصبحت شيئًا من الماضي“.

إنجاز استعصى لعقود

من جانبها، قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إنه في حال فازت ميلوني في تصويت اليوم، فإنها ستصبح أيضًا أول سياسية من خلفية يمينية متطرفة تترأس حكومة أوروبا الغربية في العقود الأخيرة.

واضافت الصحيفة أن ميلوني ”في طريقها لتحقيق شيء استعصى في الغالب على اليمين المتطرف في أوروبا“؛ وهو إعادة وضع نفسها كمحافظة لا تحتاج المؤسسة السياسية في بلدها وحلفاؤها الغربيون إلى الخوف من توجهاتها.

وعن ميلوني، قالت الصحيفة ”هي رومانية بلكنة محلية واضحة، ولا يزال بإمكانها أن تلعب دور المشاغب الشعبوي، وتضخيم قاعدتها القومية بسياسات الهوية اليمينية. وكثيرًا ما تنتقد ما تسميه (لوبي مجتمع الميم) والنخب الثقافية اليسارية، ودعت إلى فرض حصار بحري على المهاجرين.“

وأضافت ”لكنها عملت أيضًا على طمأنة ناخبي يمين الوسط المعتدلين بأنها ستكون في وضع آمن، مستغلة الافتقار إلى القادة المحافظين الشعبيين في بلد به عدد كبير من الناخبين المحافظين.“

وتابعت الصحيفة ”عملت ميلوني على جعل نفسها مقبولة بعض الشيء من خلال تبني سياسات عامة متزايدة في الاقتصاد والشؤون الخارجية. وقد تعهدت بإبقاء الدين العام الضخم في إيطاليا تحت السيطرة والعمل مع الاتحاد الأوروبي لترويض أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.“

وأردفت ”وفي خلاف مع معظم اليمين المتطرف في أوروبا، تخلت ميلوني عن إعجابها السابق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأصبحت مدافعة صريحة عن العقوبات ضد روسيا والدعم الغربي لأوكرانيا.“