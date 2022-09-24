الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على مسلحين في كردستان العراق

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري شن هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين إيرانيين معارضين في إقليم كردستان شمال العراق اليوم السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري استهدف ”مقرات للزمر الإرهابية المناوئة لإيران“ في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.

وتتهم طهران معارضين إيرانيين أكرادا مسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد إيران الذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين.

وقال الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون ”هذه العمليات.. ستستمر من أجل ضمان أمن قابل للاستمرار على الحدود ومعاقبة المجرمين الإرهابيين وتحميل المسؤولين (في حكومة إقليم كردستان) المسؤولية بموجب اللوائح الدولية وواجباتهم القانونية“.

ولطالما دعا المسؤولون الإيرانيون حكومة إقليم كردستان إلى كبح أنشطة الجماعات الكردية الإيرانية في المنطقة، ويقولون أيضا إن عملاء إسرائيليين يتمركزون في المنطقة، وهو ما تنفيه حكومة إقليم كردستان.

وتستهدف إيران بشكل متكرر الجماعات الكردية المتمردة في إقليم كردستان في العراق، ووقعت اشتباكات متكررة في المنطقة الحدودية النائية بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة معارضة لحكومة طهران.