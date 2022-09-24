إيران تأسف لخفض أوكرانيا مستوى العلاقات الدبلوماسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن أوكرانيا يجب أن ”تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين“.

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أمس الجمعة أنها ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها ”تواطؤ مع الشر“.

وقال كنعاني إن قرار أوكرانيا ”استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية“.

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، إنها أسقطت أمس ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 ”الانتحارية“، فوق البحر بالقرب من ميناءي أوديسا وبيفديني.

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية أن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجمًا.

وكتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك، في تغريدة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن إيران تدعم روسيا ”من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين“.