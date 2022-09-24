كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي من غواصة

رصد الجيش الكوري الجنوبي مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة، وفق ما ذكرت وكالة ”يونهاب“ للأنباء اليوم السبت.

ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية، نقلا عن مصدر عسكري في البلاد لم تذكر اسمه، أن ”الجيش رصد استعدادات الأسبوع الماضي في شينبو جنوب مقاطعة هامجيونغ بكوريا الشمالية“.

ويتوافق هذا مع تقرير لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، استشهد بصور الأقمار الصناعية التجارية.

وقال المكتب الرئاسي في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

ومن المقرر أن تزور هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، المنطقة هذا الأسبوع وتلتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ذكر في إفادة صحفية أمس الجمعة، أن إجراء تجربة نووية أو أي استفزاز آخر محتمل خلال زيارة هاريس إلى المنطقة، لكن ليس لديهم توقعات أو بيانات.

ووصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

وستنضم الحاملة إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

ونددت بيونغ يانغ بالانتشار العسكري الأمريكي والتدريبات المشتركة السابقة ووصفتها بأنها تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول.