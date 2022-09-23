نواف الخالدي

دبلوماسي عراقي

مجسمات كرتونية

سعد لمجرد

محمد رمضان

هشام سليم

إجراءات بسيطة

مروة القيسي
أظهر المزيد

أخبار

الملك تشارلز يظهر في صورة جديدة مع الصندوق الأحمر الرسمي
تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2022 23:37 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 7:25 GMT

الملك تشارلز يظهر في صورة جديدة مع الصندوق الأحمر الرسمي

نشر قصر بكنغهام الجمعة صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية وذلك بعد تولي الملك الجديد مهامه

+A -A
المصدر: رويترز

نشر قصر بكنغهام الجمعة صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية وذلك بعد تولي الملك الجديد مهامه الرسمية.

وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق.

ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.

king-charles-pictured-with-official-red-box-in-new-photo

والتقطت الصورة في (قاعة القرن الثامن عشر) في قصر بكنجهام الأسبوع الماضي.

وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في الثامن من سبتمبر أيلول عن عمر ناهز 96 عاما.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play