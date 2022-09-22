مسؤول أمريكي: وصلنا إلى طريق مسدود بشأن اتفاق إيران النووي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وصلت إلى ”طريق مسدود“.

وأوضح المسؤول للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية“.

وأضاف: ”لم يحدث شيء هذا الأسبوع يشير إلى أن إيران على استعداد لتغيير موقفها“.

ووصف المسؤول الأمريكي، موقف إيران، بأنه ”غير منطقي للغاية“، متوعدا بأنه ”ستكون هناك خطوات أخرى تلي عقوبات اليوم على إيران“.

وأكد أن واشنطن ”ملتزمة باختتام المفاوضات بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بغض النظر عن مصير الاتفاق النووي“.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران، يوم الخميس، وتستهدف بالتحديد شرطة الأخلاق ومسؤولين أمنيين في طهران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة، احتجاجات في أنحاء إيران.

وعلق المسؤول في الخارجية الأمريكية، على الاحتجاجات، قائلا إنها ”تشمل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية“.