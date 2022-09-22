رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد حل الدولتين مع الفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين، وكرر أن إسرائيل ستفعل ”كل ما يلزم“ لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وتتماشى تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل في آب/ أغسطس، وتأتي بعد سنوات من تجنب القادة الإسرائيليين أي ذكر لهذه القضية في الأمم المتحدة.

وقال لابيد: ”الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا“، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل.