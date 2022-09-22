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الرئيس الأوكراني يبحث تبادل أسرى مع روسيا وأمن الطاقة مع ولي العهد السعودي
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 15:35 GMT

الرئيس الأوكراني يبحث تبادل أسرى مع روسيا وأمن الطاقة مع ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنه قام "بتسهيل" الإفراج عن أجانب كانوا في الأسر

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المصدر: رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنه قام ”بتسهيل“ الإفراج عن أجانب كانوا في الأسر الروسي، كما شكره على ”وساطته“.

وكتب زيلينسكي على ”تويتر“: ”ناقشنا أمن الطاقة الأوكراني والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب ومشاريع استثمار مشتركة“.

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