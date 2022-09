الرئيس الأوكراني يبحث تبادل أسرى مع روسيا وأمن الطاقة مع ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنه قام ”بتسهيل“ الإفراج عن أجانب كانوا في الأسر الروسي، كما شكره على ”وساطته“.

Had a cordial conversation with 🇸🇦 Crown Prince Mohammed bin #Salman. Thanked for facilitation in the release of foreign citizens, involvement in mediation and the leading role of 🇸🇦 in the region. We discussed 🇺🇦's energy security, post-war recovery and joint investment projects

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2022