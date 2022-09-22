أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران، اليوم الخميس، وتستهدف بالتحديد شرطة الأخلاق ومسؤولين أمنيين في طهران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة احتجاجات في أنحاء إيران؛ وهو ما دعا الحرس الثوري إلى إصدار تحذير بحق من ”ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات“ عن الواقعة.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف ”شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع“، و“تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم“.

وحجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى تطبيقي ”إنستغرام“ و“واتساب“، اليوم الخميس، بعد ستة أيام من الاحتجاجات على وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق وقتل فيها 31 شخصا على الأقل، فيما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على هذه الوحدة من الشرطة.

وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع ”وحشي“ للتظاهرات.

ومن على منبر الأمم المتحدة الأربعاء، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن تضامنه مع ”نساء إيران الشجاعات“.