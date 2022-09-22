مقتل عضو في "الباسيج" الإيرانية طعنا بمدينة مشهد

نقلت وكالة ”رويترز“، عن وكالتين إيرانيتين للأنباء قولهما الخميس، إن أحد أعضاء منظمة الباسيج شبه العسكرية الموالية للحكومة قُتل طعنا في مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، الأربعاء.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لقوات الأمن التي قُتلت في الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد إلى ثلاثة.

وأوردت وكالتا أنباء تسنيم وفارس نبأ حادث الطعن، على موقع ”تيليغرام“، إذ لا يمكن الوصول إلى موقعيهما الإلكترونيين، وليس هناك تأكيد رسمي.

والأربعاء، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أن 4 ضباط شرطة إيرانيين أصيبوا، وتوفي ”مساعد شرطة“، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الثلاثاء في مدينة شيراز الجنوبية في أعقاب احتجاجات عنيفة.

وقالت الوكالة ”مساء الثلاثاء اشتبك بعض الأشخاص مع ضباط الشرطة وأدى ذلك إلى مقتل أحد مساعدي الشرطة. وأصيب أربعة ضباط شرطة في هذا الحادث في شيراز“، بحسب ”فرانس برس“.

ونقلت ”إيرنا“ عن مسؤول قوله إن 15 متظاهرا اعتُقِلوا في شيراز أمس الثلاثاء.