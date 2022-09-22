فنلندا: ارتفاع عدد القادمين من روسيا بعد إعلان التعبئة

قال حرس الحدود الفنلندي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن حركة المرور الوافدة إلى الحدود الشرقية مع روسيا ”تزايدت“ خلال الليل، إلا أنه ذكر أن الوضع تحت السيطرة.

وصرح وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين، أمس الأربعاء، بأن فنلندا تراقب عن كثب الوضع في جارتها، في أعقاب إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بالتعبئة العسكرية.

وقال رئيس الشؤون الدولية بحرس الحدود الفنلندي ماتي بيتكانيتي لرويترز إن ”العدد زاد بوضوح“.

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة وأن حرس الحدود مستعدون عند تسع نقاط تفتيش.

وأثار إعلان بوتين، في خطاب تلفزيوني في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، وأدى لنفاد سريع لحجوزات الطيران المغادر من روسيا.

إلا أن بيتكانيتي أوضح أن عدد العابرين للحدود أمس الأربعاء كان أقل مما كان عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر أن 4824 روسيا وصلوا إلى فنلندا عبر الحدود الشرقية أمس الأربعاء، مقارنة مع 3133 قبل أسبوع.

وفي شمال النرويج، قال مسؤول أمني لرويترز إنه لم يطرأ تغيير على عدد الروس الذين يعبرون إلى الدولة الاسكندنافية.