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لابيد: تراس تدرس نقل السفارة البريطانية إلى القدس
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 7:53 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 8:10 GMT

لابيد: تراس تدرس نقل السفارة البريطانية إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أبلغته أنها "تفكر فعلياً" في نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى

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المصدر: إرم نيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أبلغته أنها ”تفكر فعلياً“ في نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس، التي تعتبرها إسرائيل ”العاصمة الموحدة“ لها.

و غرد لابيد، على حسابه في ”تويتر“: ”أشكر صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت أنها تفكر فعلياً في نقل السفارة البريطانية إلى القدس، وسنواصل تعزيز الشراكة بين البلدين“.

والتقى لابيد بنظيرته البريطانية، في مدينة نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ”تويتر“، إن ”لابيد التقى بنظيرته البريطانية ليز تراس في إطار زيارته الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في نيويورك، وتقدم لها بخالص تعازيه وتعازي الشعب الإسرائيلي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية“.

وأضاف البيان أنه ”هنأ رئيسة الوزراء البريطانية على انتخابها وأعرب عن ثقته بأنه تحت قيادتها ستصل العلاقات بين البلدين إلى قمم جديدة في سلسلة من المجالات، وخاصة في مجالات الاقتصاد والإبداع والأمن“.

ووفق البيان، فإن ”لابيد أكد لنظيرته البريطانية ضرورة الامتناع عن تقديم مساومات أخرى لإيران“.

ولفت البيان إلى أن ”لابيد وتراس بحثا مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين وأوعزا لفريقيهما بالعمل على دفع المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قدماً بوتيرة عالية“.

وكانت تقارير بريطانية، ذكرت أن لندن تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، الأمر الذي قد يثير ضجة كبيرة على غرار ما حدث إبان نقل الولايات المتحدة سفارتها للقدس عام 2018.

وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي ”العاصمة الموحدة“ لها، وترفض أي خطط لتقسيمها، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية ويرفضون أي حلول سياسية لا تضمن لهم ذلك.

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