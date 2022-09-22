بعد قرار التعبئة.. إسرائيل تستعد لموجة هجرة من روسيا

كشفت صحيفة عبرية عن استعدادات داخل إسرائيل لموجة هجرة جديدة على خلفية توسيع التجنيد في الجيش الروسي.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إنه ”على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توسيع التجنيد في الجيش الروسي، تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد مع نائب رئيس شركة إل عال حول أهمية استمرار وجود الرحلات الجوية المباشرة من موسكو“.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، إن ”رئيس الوزراء لابيد أوعز بقبول مهاجرين جدد من روسيا“، مشيراً الى أن ذلك يتطلب تقييمات على عدة مستويات، بدءاً من الرحلات الجوية إلى تأشيرات الدخول والاستقبال في الدولة.

وأضاف ”نحن نعمل بالتعاون الكامل مع الوزارات الحكومية الإسرائيلية وموظفينا في السفارة الروسية وبالطبع مع شركة (العال) التي تطير إلى روسيا“.

وأكدت الصحيفة أن لابيد تحدث مع شركة الطيران الإسرائيلية حول زيادة معدلات الرحلات الجوية وعدد المهاجرين من روسيا إلى إسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي لا تزال لديها رحلات جوية مباشرة إلى روسيا، ونتيجة لذلك زاد عدد الرحلات الجوية التي تديرها شركة ”العال“ إلى البلاد بشكل كبير.

ووفق الصحيفة، ”يستخدم الآلاف من المواطنين الأجانب الذين يرغبون في الوصول إلى روسيا إسرائيل كمحطة عبور إلى موسكو والمدن الأخرى“.

وعلق مسؤول سياسي رفيع على الأمر بالقول ”إننا نعزز ونواصل رحلات شركة العال، وهي تعمل في كامل طاقتها. أخشى على مصير اليهود في روسيا“.

وفي العام الماضي، جاء أكثر من 23 ألف مهاجر من روسيا إلى إسرائيل، وهو ما يمثل حوالي 47% من إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل، حيث تعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كانت روسيا تزيد الصعوبات على أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد، لكن التقييم في إسرائيل هو أن الأزمة المتعلقة بالموضوع قد يتم حلها قريباً.

وأعلن الرئيس بوتين، الأربعاء، تعبئة ما يقرب من 300 ألف جندي احتياطي لصالح الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا.