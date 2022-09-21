تاريخ النشر:
21 سبتمبر 2022 23:08 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 0:30 GMT
أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسيرا مع روسيا
أعلنت كييف أنها تبادلت الأربعاء مع موسكو عددا قياسيا من أسرى الحرب بلغ 215 عسكريا، بينهم قادة في كتيبة "أزوفستال" التي أصبحت أحد رموز مقاومة الهجوم الروسي. وقال
أعلنت كييف أنها تبادلت الأربعاء مع موسكو عددا قياسيا من أسرى الحرب بلغ 215 عسكريا، بينهم قادة في كتيبة ”أزوفستال“ التي أصبحت أحد رموز مقاومة الهجوم الروسي.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر التلفزيون: ”لقد نجحنا في تحرير 215 شخصا“.