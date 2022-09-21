أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسيرا مع روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت كييف أنها تبادلت الأربعاء مع موسكو عددا قياسيا من أسرى الحرب بلغ 215 عسكريا، بينهم قادة في كتيبة ”أزوفستال“ التي أصبحت أحد رموز مقاومة الهجوم الروسي.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك عبر التلفزيون: ”لقد نجحنا في تحرير 215 شخصا“.