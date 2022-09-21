كوريا الشمالية: لم نزود روسيا بأسلحة ولا نخطط لذلك

أكدت كوريا الشمالية، أنها لم تزود روسيا مطلقا بأسلحة أو ذخيرة، ولا تخطط للقيام بذلك في المستقبل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مسؤول في مكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني، نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.

وجاء في البيان ”تحدثت الولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية في الآونة الأخيرة عن انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونشروا شائعة عن اتفاقات أسلحة بين كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا“.

ونفى البيان ذلك، قائلا: ”لم نصدر أبدا أسلحة أو ذخيرة إلى روسيا من قبل ولا نعتزم فعل ذلك“.

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدنت باتيل، قال هذا الشهر إن روسيا ”بصدد شراء ملايين الصواريخ والدروع المضادة للمدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا“.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه لا توجد ”أي مؤشرات على أن هذه الصفقة اكتملت، وقطعا لا توجد مؤشرات على أن هذه الأسلحة تستخدم في أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه ”صفقة شراء محتملة“.

ودعا بيان كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، إلى ”التزام الصمت، والكف عن نشر مثل تلك الشائعات التي تهدف على ما يبدو لتشويه صورة البلاد“.