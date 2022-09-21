البيت الأبيض يشكر محمد بن سلمان بعد وساطة بإفراج روسيا عن أسرى

وجه البيت الأبيض، الشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على المساعدة في عملية تبادل للأسرى تضمنت إطلاق روسيا سراح مواطنين أمريكيين اثنين يوم الأربعاء بعد قتالهما في أوكرانيا.

وكتب مستشار الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جيك سوليفان، عبر حسابه في تويتر: ”نتطلع إلى لم شمل مواطنينا مع أسرهم“.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن السلطات الروسية أفرجت عن 10 أسرى حرب اعتقلوا في أوكرانيا، بعد نجاح وساطة قادها الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة في بيان، إنه ”استمرارا لجهود ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب، وأمريكا، وبريطانيا، والسويد، وكرواتيا“.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الإفراج جاء ”في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا“.

وأكد أن ”الجهات المعنية في المملكة تسلّمت الأسرى، حيث تم نقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم“.