زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى "عقاب عادل" ضد روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة، إلى فرض ”عقاب عادل“ ضد روسيا، بسبب الهجوم العسكري ضد بلده.

جاء ذلك في خطاب لزيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه من كييف مباشرة عبر الفيديو.

وقال الرئيس الأوكراني: ”لقد ارتُكبت جريمة ضد أوكرانيا ونحن نطالب بعقاب عادل“.