تركيا تندد باستفتاء روسيا "غير الشرعي" في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نددت تركيا، اليوم الأربعاء، بمخطط روسيا ”غير الشرعي“ لإجراء استفتاء يهدف إلى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إن ”أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي“.

ولم تعترف تركيا قط بضم الكرملين لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في الأشهر الأولى من الأزمة التي اندلعت عام 2014، واستمرت في التفاقم حتى أدت إلى الغزو الروسي الشامل في 24 شباط/ فبراير.

ويستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقاته المفتوحة مع كل من موسكو وكييف في محاولة لعقد مفاوضات هدنة مباشرة.

لكن قرار روسيا إجراء استفتاء لضم المناطق الأوكرانية، وتعبئة جنود الاحتياط جزئيا، يشير إلى بداية محتملة لفصل أكثر عنفا في هذه الحرب.

وقال أردوغان لزعماء العالم في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن موسكو وكييف بحاجة إلى مساعدة لإيجاد مخرج من الأزمة يحفظ ماء الوجه للطرفين.