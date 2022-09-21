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توقيف أكثر من 200 محتج روسي ضد قرار "التعبئة العسكرية"
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 17:40 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 18:00 GMT

توقيف أكثر من 200 محتج روسي ضد قرار "التعبئة العسكرية"

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الروسية، أوقفت أكثر من 200 شخص شاركوا في تظاهرات منددة بقرار التعبئة الجزئية، الذي أعلن عنه الرئيس

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المصدر: أ ف ب

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الروسية، أوقفت أكثر من 200 شخص شاركوا في تظاهرات منددة بقرار التعبئة الجزئية، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الروسي بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وقال إن موسكو ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدًا نوويًا من الغرب.

وقالت الوكالة: ”أُوقف أكثر من 200 شخص في تظاهرات في أنحاء روسيا، احتجاجًا على إعلان بوتين في وقت سابق عن تعبئة جزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية“.

ونقلت الوكالة عن صحفييها قولهم إن عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب كانوا يقومون بتوقيف متظاهرين في العاصمة موسكو.

وأضافت الوكالة: ”أعلنت مجموعة ”أو في دي-إنفو“ التي ترصد التوقيفات، أن 260 شخصًا على الأقل تم توقيفهم في احتجاجات في 20 مدينة“.

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